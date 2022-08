O kamnu, suhih zidovih in ognju

V nadaljevanju preberite:

Kamnito orožje je človeku pomagalo preživeti. Iz kamna si je zgradil zatočišče. S kamnom in ognjem je začel neustavljivo vplivati na svoje okolje. S kamnom je ustvaril dom zase in zgradil zatočišče za udomačene živali in pridelke. Z njegovo pomočjo je lovil. Z ognjem se je branil, širil obdelovalno zemljo in konzerviral hrano. Pečene, sušene in dimljene ribe in meso so ostali uporabni precej dlje.

Čeprav se zaradi nedavnih požarov na goriškem Krasu še lep čas ne bomo mogli izogniti tematizaciji ognja, ne moremo ignorirati dejstva, da so objekti iz kamna sestavni del zaščite pred požari. Tu mislimo predvsem na kamnite zidove, ki so služili za zaščito rodovitne zemlje in branili pred požarnim ognjem. Zaščita pred njim je bila navsezadnje tudi ogenj sam. Z omejenimi, predvsem pa kontroliranimi požigi trave in podrasti so se tudi na matičnem Krasu ljudje že od nekdaj ščitili pred uničujočo močjo velikih požarov.