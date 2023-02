Občutek, da nisi mogel pomagati vsem – to je najhujše

V intervjuju preberite še:

Na njegovem profilu na facebooku smo lahko spremljali, kako so s kolegi reševalci izpod ruševin potegnili otroka in njegovega dedka, dan zatem pa še mater s poldrugo leto starim otrokom. V pogovoru za Sobotno prilogo je Marko Bručan spregovoril tudi o reševanju 15-letnega fanta.

»Z družino so bili na stopnicah, ko jih je zasulo. In tako je ostal ujet, ob truplu brata, očeta in sorodnika. Sestra je umrla med reševanjem. Počasi, plast za plastjo, ga koplješ ven ... Saj pravim, to si težko predstavlja kdo, ki ni bil tam. Trajalo je 36 ur … In na koncu si poražen. Ne moreš ga odkopati.

S štirih strani smo ga odkopavali, a ga nismo mogli odkopati. Nihče se ni strinjal z nami, da smo toliko časa vztrajali prav pri tem primeru. Z Balászem sva se odločila, da bomo vztrajali do konca. Pojavila se je tudi možnost, da bi mu odrezali noge in ga tako rešili. Na pomoč smo poklicali dodatnega zdravnika, ta pa je presodil, da to ne bi bilo mogoče. Preprosto, ni bilo ne prostora ne primernih razmer za tako zahtevno operacijo. Potem smo ga prepustili tehnično močnejšemu timu, ki smo ga poklicali na pomoč.«

Obstaja možnost, da so ga rešili? »Ne vem. Če so ga, bomo po mojem to izvedeli. Bojim se, da je podlegel poškodbam. Nismo še dobili povratne informacije.«