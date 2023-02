Rešili še nekaj preživelih, a potresi so zahtevali več kot 23.700 življenj

Reševalne ekipe poskušajo v Turčiji in Siriji izpod ruševin izkopati še kakšnega preživelega, a se čas neusmiljeno izteka. V Turčiji so po ponedeljkovem katastrofalnem potresu z magnitudo 7,8, ki je zahteval že okrog 23.700 življenj, zabeležili kar 1700 popotresnih sunkov. Prebivalce, ki so v tresenju tal izgubili svoje imetje in sorodnike, pesti hud mraz. Pomoč v obliki hrane, vode, zasilnih šotorov in higienskih pripomočkov prihaja z vsega sveta.

V petek so reševalci uspeli rešiti 10 dni starega dečka in njegovo mamo, ki sta bila ujeta pod ruševinami ene od zgradb v Turčiji. Več sto tisoč ljudi je v najhujšem potresu v regiji v zadnjih dveh desetletjih ostalo brez strehe nad glavo, medtem se voditelja obeh držav soočata z očitki o prepočasnem in neustreznem ukrepanju tako pred kot po potresu.

Sirski predsednik Bašar al Asad je včeraj prvič odpotoval na prizadeta območja. Skupaj s soprogo je obiskal bolnišnico v Alepu, poročajo sirski državni mediji. Njegova vlada je odobrila dostavo humanitarne pomoči ob frontnih črtah. V Sirijo, ki jo že 12 let pretresa državljanska vojna, bo tako lahko prispelo vsaj nekaj pomoči.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je med obiskom ene od prizadetih turških provinc priznal, da odziv vlade po potresu ni bil tako hiter, kot bi moral biti. »Čeprav imamo trenutno največjo ekipo za iskanje in reševanje na svetu, prizadevanja, da bi rešili čim več ljudi, niso bila takšna, kot smo si želeli,« je dejal po poročanju Reutersa.