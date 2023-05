V članku preberite še:

Konec aprila je brazilski predsednik Inácio Lula da Silva s številno delegacijo obiskal Portugalsko. Državniški obisk brazilskega socialista se je ujel s praznikom demokracije, 25. aprilom, ko je »revolucija nageljnov« leta 1974 v tej iberski državi naredila konec dolgoletni zadušljivi Salazarjevi diktaturi.

Dan pred praznikom so v Lizboni podelili najvišje luzofonsko priznanje za književnost, ki nosi ime slavnega pesnika iz šestnajstega stoletja in sta ga leta 1988 sporazumno uvedli Brazilija in Portugalska. Nagrado Luísa de Camõesa vsako leto prejme književna osebnost, ki izjemno pripomore k sijaju dediščine portugalskega jezika v državah, ki tvorijo Skupnost portugalsko govorečih držav, ki je bila ustanovljena leta 1996 v Lizboni, njene članice pa so Portugalska, Brazilija, Angola, Mozambik, Gvineja Bisao, Sao Tome in Principe, Zelenortski otoki ter Vzhodni Timor.

Letošnja podelitev nagrade v pozlati palače Queluz je bila še posebej slovesna, udeležili so se je brazilski in portugalski predsednik države ter predsednika obeh vlad, skupaj z ministroma za kulturo. Potekala je v prisrčnem ozračju čezoceanskega domovanja v skupnem jeziku.

Slavljenec Chico Buarque, kultni brazilski glasbenik in književnik, je doslej napisal pet romanov (njegova knjiga Budimpešta je izšla v slovenskem prevodu Blažke Müller leta 2011 pri Študentski založbi) in pet dramskih besedil. Je eden od ustvarjalcev v portugalsko-brazilskem jeziku, ki so doživeli »dihanje za ovratnik« nekdanje portugalske in brazilske diktature ter okusili sovražnost nedavne vladavine skrajnega desničarja Jairja Bolsonara v Braziliji.

Bolsonaro leta 2019 ni hotel podpisati odločbe o vročitvi nagrade camões lavreatu Chicu Buarqueju, potem ko ga je izbrala mednarodna žirija. Takrat se je norčeval, da jo bo morda podpisal enkrat do leta 2026, ob koncu drugega predsedniškega mandata. Danes se otepa s hudimi obtožbami, med drugim ga bremeni sum ponarejanja potrdila o cepljenju zoper covid ter poskus tihotapljenja in neprijave podarjenih savdskih draguljev