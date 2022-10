Ljubezen, red in napredek

V nadaljevanju preberite:

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je prepričan, da se bodo Brazilci na teh volitvah – prvi krog je 2. oktobra, drugi pa 30. oktobra – odločali med dobrim in zlim. Ve se, kdo zanj predstavlja zlo, saj napovedi kažejo, da naj bi Inacio Lula da Silva imel od 45 do 50 odstotkov podpore volivcev, Bolsonaro pa med 30 do 35 odstotkov, pri čemer ima slednji precej višji odstotek tistih, ki ga ne bi volili v nobenem primeru.

Bo Brazilija po predsedniških volitvah spet postala sestavni in dejavni del progresivne Latinske Amerike, kot tam imenujejo vlade in stranke, ki se zavzemajo za reforme političnega, socialnega in ekonomskega napredka celotne družbe?