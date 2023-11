Ples kot ledenik

V članku lahko preberete:

Tokratni CoFestival bo 23. novembra v Kinu Šiška odprla plesna tovarišija Christosa Papadopoulosa. Prvič so ga gostili leta 2017 z delom Elvedon, leta 2019 s koreografijo Opus in leta 2021 z Ionom. Larsen C (2021) je doslej vrhunec njegovega zanimanja za sintezo naravnih in družbenih procesov, zanimanja za načine, kako lahko dinamike naravnih organizmov in struktur informirajo razmerja družbenih, medčloveških in skupnostnih razporejanj. Politik, tako rekoč. Larsen C je meditativna koreografska čarovnija, simbioza med naravnimi in človeškimi skupnostmi.

Kaj ima velikanska ledena polica na Antarktičnem polotoku skupnega s plesno predstavo grškega koreografa Christosa Papadopoulosa? Veliko. Nekaj konteksta: leta 2016 so znanstveniki opazili razpoko čez ogromno ledeno polico, imenovano Larsen C, od katere se je nato odlomil ledeni blok v velikosti šest tisoč kvadratnih kilometrov, težek več kot tisoč milijard ton. A veliko bolj vprašljiva je usoda police, od katere se je ledeni blok odlomil.