Od sobote v prodaji prednovoletna številka Sobotne priloge

Prednovoletna številka Sobotne priloge postavlja vprašanja o prihodnosti. Namesto portreta tedna prinaša portret poldrugega desetletja, portret Angele Merkel izpod peresa Saše Vidmajer. Kaj bo z Evropo po odhodu kanclerke? Kaj bo v supervolilnem letu s Francijo? Odgovor na vprašanje, ali lahko kandidat skrajne desnice Éric Zemmour premaga Emmanuela Macrona, išče Mimi Podkrižnik.

Aleksander Mervar, eden največjih slovenskih strokovnjakov za energetiko, pojasnjuje, sredi katerih razvojnih dilem se je znašla država. Kaj za Slovenijo pomeni, če bi začeli avtomobili, avtobusi in tovornjaki res množično uporabljati električno energijo? Do energetskih postaj ob avtocestah bi morali v tem primeru elektriko pripeljati z novimi daljnovodi, ker sedanje distribucijsko omrežje ne bi zadoščalo za potrebe preskrbe voznega parka z električno energijo. V energetiki, opozarja Mervar, si ne moremo privoščiti iskanja bližnjic.

Sociolog Primož Krašovec v pogovoru za Sobotno prilogo razmišlja o prihodnosti kapitalizma. Človeštvo, ugotavlja, postaja za kapital vedno bolj odvečno. Miha Jenko išče odgovor na vprašanje, kaj bo z inflacijo. Ta trka na vrata, ni pa jasno, kako odločno. Filozofinja Alenka Zupančič se sprašuje, ali je skupnost res prizadel virus enoumja. Šaljivo odgovarja, da je enoumje mutiralo v delta različico, pri čemer je »delta« v tem primeru predvsem vizualna ponazoritev delitve, razcepa. Janez Markeš ob analizi političnih razmer opozarja na pomemben potencial na novo organizirane civilne družbe.

Raziskovalec trendov Zenel Batagelj pojasnjuje, da tako nizke stopnje zaupanja v institucije Valiconove raziskave še niso namerile. Irena Štaudohar pa opozarja, da smo si pred desetletji prihodnost predstavljali zelo drugače o smeri, v katero je zašla sodobnost. Ustanavljanje kolonij ljudi na Marsu so se zdele le še nekaj korakov oddaljeno.

Direktor agencije Spirit Tomaž Kostanjevec v pogovoru z Janezom Tomažičem govori o imperativu digitalizacije gospodarstva, Astra Taylor, režiserka, avtorica dokumentarca Žižek!, pa v pogovoru z Aljažem Vrabcem razmišlja o prihodnosti levice. »Levica ne sme obtičati v vojni idej, ampak mora izboljšati življenje ljudi,« odgovarja.

Posebno izdajo Sobotne priloge na 60 straneh najdete v sobotnem Delu, ki izide 4. decembra.

Psihologinja Metka Mencin v pogovoru z Anjo Intihar analizira trende, povezane s človekovimi pravicami, zlasti z ustavno pravico, da je odločanje o rojstvu svojih otrok svobodno. Ta pravica je izpostavljena vedno bo agresivnim napadom. Patricija Maličev pa se je pogovarjala s kronistom protestov, ljudi, ki prakticirajo ustavno svobodo zbiranja in združevanja. Sogovornik Tone Stojko, fotograf, pojasni, kakšne so bile demonstracije pred petimi desetletji in kako potekajo v sedanjem času.

In umetnost? Katera vprašanja in odgovore prinaša biotehnološka umetnost, pojasnjuje Pia Prezelj. Sobotno prilogo konča Esad Babačić s kolumno o hrepenenju. In očalih. Ne piše o očalih, s katerimi bi videli v prihodnost. Piše o očalih, ki omogočajo branje. Tudi branje Sobotne priloge.