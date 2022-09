Požarišče ozeleniti ali prepustiti naravi?

V nadaljevanju preberite:

Ujme in katastrofe so del narave in procesov v njej. Težava je le v tem, ko ujme dosežejo tudi nas. Prav to se je zgodilo letos na Krasu, ko smo bili priča obsežnim požarom. Kljub neumornemu delu požrtvovalnih gasilcev je bilo požare zaradi visokih temperatur, suše in vetra zelo težko ukrotiti. Za njimi je ostalo pogorišče, ki je v primerjavi s prej zaraščeno krajino videti prav žalostno.

Če bi na požare gledali z vidika narave, so njen sestavni del in pomenijo nove priložnosti v njenem razvoju. Na požariščih nastanejo nove presvetlitve in rastlinske vrste, ki so na njih preživele v obliki semen, ponovno vzkalijo. Vsekakor bo pri obnovi požarišč treba biti pazljiv na vdor tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Če se bodo pojavile, jih je nujno pravočasno odstraniti, saj lahko sicer predstavljajo pravo katastrofo za lokalno biodiverziteto.