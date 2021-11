Pravica do apatije?

V nadaljevanju preberite:

Čedalje več ljudi danes živi v katatoničnem stanju, ko ne morejo več slediti aferam, nesposobnosti in primitivnosti političnih voditeljev, po drugi strani pa upajo, da nekako preživijo pritiske na delovnem mestu in obremenitve v zasebnem življenju. Povrh vsega pa so prek družbenih medijev še čustveno vznemirjeni zaradi raznovrstnih provokativnih informacij.

Opisana situacija močno vpliva na to, kako se ljudje v sedanji, četrti fazi spopadajo s pandemijo. Pri mnogih čustva ne sprožajo informacije o obolelih in umrlih (razen, če gre za ljudi, ki jih poznajo), sprožajo jih jeza na vlado, strah za eksistenco in pri tistih, ki oklevajo glede cepljenja, informacije o domnevni nevarnosti cepiv.