Pravica do pomoči pri trpečem koncu življenja bližja?

Odpri galerijo

Avtorji zakonskega besedila smo se zavezali, da bomo zakon javno zagovarjali. To pomeni tudi, da odgovarjamo na vprašanja, ki jih prejemamo glede tega zakona, in da bomo – po najboljših močeh – sprejeli morebitna vabila na pogovore, v katerih bomo skušali odgovarjati na vprašanja in ugovore v zvezi z njim. FOTO: Jure Eržen/Delo