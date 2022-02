Predsednik kot požarni zid

V nadaljevanju preberite:

Lahko bi rekli, da je vse ostalo isto: Mario Draghi je še vedno premier in Sergio Mattarella je še zmeraj predsednik. Lahko bi ocenili, da so se stvari dobro izšle. Predsednik republike, ki je ponovno zaprisegel v četrtek, je eden najboljših šefov države, kar jih je imela Italija v minulih desetletjih. In nekdanji predsednik Evropske centralne banke je verodostojen in učinkovit premier, ki je iz Italije v enem letu naredil resno državo. Ampak to je fasada normalnosti in na političnem prizorišču se zbirajo nevihtni oblaki.

Volitve kažejo patologijo italijanskega političnega sistema, vključno z umetno vladno koalicijo, »vlada narodne rešitve« je razklana. Strankarsko dogajanje ob predsedniških volitvah pa pomaga razumeti dejansko politično sliko, in tudi to, kar prihaja.