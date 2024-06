Prepozno, premalo

Dolgi klimaks slovenskega priznavanja palestinske državnosti, prepoln patetičnih deklamacij, je potekal na odprti sceni. Nazadnje se je iztekel v prazno zgodbo. Zavlačevanje in slepomišenje sta trajali tako dolgo, da sta izničili moralno satisfakcijo.

Palestinsko vprašanje je z etničnim čiščenjem in genocidom v Gazi lani mogočno vstopilo v sredico svetovne politike, priznanje Palestine je spet postalo prvovrstna tema. Slovenska vlada se je je lotila z diletantizmom, ki ga ne pomnimo. In oklevala je država, ki si je pravico do samoodločbe pred desetletji izborila sama. Ko je ta teden formalno diplomatsko priznala »državo Palestino«, to ni bilo več tisto etično dejanje, ki smo ga želeli.

V dolgotrajnem in mučnem procesu so tukajšnji odločevalci kazali politično pritlehnost, ki je bila nezamisljiva. Dolgo so se sprenevedali in nam dopovedovali, da iščejo skupino držav, s katerimi bi se povezali v skupinskem priznanju. Nazadnje se je ugledni trojici držav, Irske, Norveške in koordinatorke Španije, vse imajo renome na Bližnjem vzhodu, Slovenija odpovedala. Mednarodna odmevnost slovenskega priznanja je bila precej manjša, kot bi bila v skupini podobno mislečih držav.

Diplomatsko priznanje je moralno dejanje in pomembna gesta v mednarodnopolitičnem instrumentariju. In vendar simbolni akt. Ampak simboli so pomembni, če je to edino, kar imaš.

Sredi najhujših zločinov in razčlovečenja Palestink in Palestincev, ko je Zahod pogrnil na celi črti, je peščica priznanj vnesla nekaj življenja v evropsko politiko. Potrdila je pravico palestinskega prebivalstva do samoodločbe, ureditev na podlagi meja iz leta 1967 in privrženost konceptu dveh držav. Med padanjem bomb si je težko predstavljati mir. In vendar je že davno obravnavana možnost rešitve z dvema državama, skoraj sedeminsedemdeset let po sprejetju resolucije 181 generalne skupščine Združenih narodov, ki je priporočila ustanovitev neodvisne arabske in judovske države ter poseben mednarodni režim za mesto Jeruzalem, še zmeraj videti edini načrt za prihodnost.

Noto o priznanju in vzpostavitvi diplomatskih odnosov je palestinskemu veleposlaniku Salahu Abdel-Šafiju predala zunanja ministrica Tanja Fajon. FOTO: Omrežje X

Za palestinsko ljudstvo pomeni priznanje akt solidarnosti, ki ga tako zelo potrebuje, in spoštovanje pravic nacije, za Izrael spodnašanje njegove strategije. V času obnovljene svetovne pozornosti za palestinsko vprašanje in palestinsko-izraelski konflikt pomeni spodbudo in zagon za diplomatske odločitve. Priznanja ne bodo ustavila ubijanja in ne rešila katastrofalne humanitarne krize, ne bodo vplivala na reševanje konflikta in niti prispevala k rešitvi v obliki dveh držav. Toda predstavljajo izhodišče za mirovni proces in mir ter nedvoumno sporočilo Izraelu in premieru Benjaminu Netanjahuju, ki temu na vse kriplje nasprotuje; izjavil je, da bi bili judovska in palestinska država druga ob drugi »nagrada za terorizem«.

Palestino priznava več kot 140 držav, to je prek dve tretjini članic Organizacije združenih narodov, vendar med njimi ni nobene od glavnih zahodnih sil. Kljub temu pridružitev peščice evropskih držav k tej skupini pomeni zmago palestinskih prizadevanj v svetu javnega mnenja in bo verjetno pomenila pritisk na druge, da ponovno razmislijo o svojem stališču. Pomembno je, da v Evropi še obstajajo nacionalne vlade, ki so ob tako težkih, resnih moralnih in geopolitičnih dilemah sposobne sprejemati odločitve na podlagi lastnih vrednot in interesov in se ne ozirajo na to, kaj pravijo o priznanju ostale članice Evropske unije, in niti ne na stališče Združenih držav.

To so pokazale Španija, Irska in Norveška. »Norveška je že več desetletij ena najmočnejših zagovornic palestinske države,« je ob priznanju izjavil norveški zunanji minister Espen Barth Eide. Španija vztraja, da bi morala Evropska unija zaradi nenehnih napadov v mestu Rafa sprejeti ukrepe proti Izraelu. Irski zunanji minister Micheál Martin je ob nedavnem srečanju evropskih zunanjih ministrov zahteval, da mora Unija razmisliti o gospodarskih sankcijah proti Izraelu, in komentiral: »Evropa bi lahko storila veliko več.«

Evropa, ki nima vpliva na izraelsko vojno v Gazi, bi naredila najmočnejšo potezo s skupnim priznanjem celotne EU. Sedemindvajseterica pa je razdeljena in ni sposobna skupnega pristopa, še manj strategije do Bližnjega vzhoda in posebej ne do Izraela. Čeprav ta čas ni pogojev za ustanovitev palestinske države in tudi ne političnih elementov za pogajanja o njeni ustanovitvi, bi bilo evropsko kolektivno priznanje prelomno dejanje. Takšna skupnostna poteza bi vplivala na vlogo Unije na Bližnjem vzhodu in izboljšala njen okrnjeni ugled v regiji in na globalnem jugu. Pokazala bi tudi, da ni v celoti podrejena stališčem Združenih držav.

Ampak to se ni zgodilo. Tudi zdaj ne, ko Gazi ne grozita samo morija in humanitarna katastrofa, temveč dokončanje genocida nad Palestinci; ko Izrael predstavlja ofenzivo v Rafi kot zadnjo bitko v vojni, v kateri je treba uničiti preostanke bataljonov Hamasa, pa bo končno vse v redu. Reakcije na genocid kažejo na popoln moralni in politični razkroj zahodne politike in pri tem sodeluje tudi Evropa.

V skladu s spoštovanjem mednarodnega prava in upoštevanjem sodb Meddržavnega sodišča in Mednarodnega kazenskega sodišča bi morala prekiniti dobavo orožja Izraelu. Mednarodni red, vzpostavljen po drugi svetovni vojni, razpada in mednarodno pravo je postalo zelo topo orodje. Učinek ima lahko samo takojšnja prekinitev vojaške podpore in dobave orožja Izraelu. Ne dobavljajo ga izključno Združene države, Nemčija, na primer, je po sedmem oktobru desetkratno povečala vojaško pomoč Izraelu. Evropska unija še zmeraj ni uvedla gospodarskih sankcij in vojaškega embarga.

Evrope ni, piše v Repubblici Lucio Caracciolo. »Evropa ostaja pojem brez smisla. Evropski projekt, ki je dvojno povezan z atlantskim zavezništvom, se nikoli ni razvil v geopolitični subjekt.« »Obstajata dve vrsti besed. Tiste, ki stvari pojasnjujejo, in tiste, ki jih prikrivajo. Evropa je izraz druge vrste, prevečkrat uporabljen za različne namene,« komentira Evropsko unijo/Evropo, mednarodno organizacijo sui generis, urednik revije za geopolitiko Limes.

»Čas je, da končamo to vojno,« je pred tednom dni z utrujenim glasom predstavil svoj načrt za ustavitev vojne Joe Biden. Ameriški predsednik je omenil, da gre izraelski predlog, Tel Aviv govori o ameriškem načrtu. Trenutno so razvidne samo kaotične razmere v izraelskem vojnem kabinetu: Netanjahu tvega konec svoje vlade, če sprejme predloge, ki jim nasprotujejo radikalne struje, obenem se oklepa vojaške operacije in njenega podaljševanja in s tem svoje politične kariere. Skoraj v istem hipu, ko stanovalec Bele hiše govori o »trajni prekinitvi sovražnosti«, Netanjahu obljublja večno okupacijo območja Gaze, v enem od intervjujev je zavrnil možnost ustanovitve palestinske države.

V moralno in politično skrahiranih Združenih državah je predstavniški dom ameriškega kongresa v teh dneh odobril uvedbo sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču zaradi zahteve tožilca Karima Khana za izdajo naloga za prijetje predsednika vlade Benjamina Netanjahuja in njegovega obrambnega ministra Joava Galanta. Če bo ukrep začel veljati, bo Washington uporabil omejevalne ukrepe za osebe, ki sodelujejo v postopkih proti državljanom ameriških zavezniških držav, ki niso članice ICC, vključno z Izraelom. Spodnji dom parlamenta je ukrep potrdil z veliko razliko: 247 glasov za in 155 proti. Bidnova administracija je sicer kritizirala Khanovo odločitev, vendar je hkrati izjavila, da nasprotuje uvedbi omejitev. Malo verjetno je, da bo o ukrepu glasoval senat, ki ga obvladujejo demokrati. Ampak to ne rešuje problema. ●