Prepričani smo, da je demokracija boljša

V nadaljevanju preberite:

»Kitajska je prepričana, da je socializem dober. Mi pa smo prepričani, da je demokracija boljša,« je v intervjuju povedala izkušena diplomatka z nazivom veleposlanice, ki ima na skrbi tudi sodelovanje s Slovenijo. Kot vrhunska poznavalka Kitajske in Indopacifika pa tudi Amerike in Evrope, kjer je bila že nekajkrat na čelu različnih diplomatskih misij, je veleposlanica Katharine Chang dragocena sogovornica v trenutku, ko se srečujeta stara in nova globalna ureditev in spopadata prav nad otokom, kjer je bila rojena. Pogovarjali sva se v Ljubljani med njenim nedavnim obiskom, in sicer o Tajvanu in Kitajski, pandemiji covida-19, kitajskih grožnjah, vojni v UKrajini in o tem, kaj konkretno je mogoče storiti, da bi se preprečil oboroženi spopad.