Preprosto je izginila izpred obličja cesarstva

Kolegica in prijateljica, igralka Vicky Krieps, ji je namignila, da bi skupaj posneli film o cesarici Elizabeti. Sprva se je režiserka Marie Kreutzer upirala, nato pa poglobila v študij in po nekaj letih začela snemati film Korzet, ki pobira eno nagrado za drugo. Devetega novembra bo odprl letošnji Liffe.

Avstrijska cesarica Elizabeta je bila po vsej Evropi opevana zaradi svoje lepote, ljubkosti in uvajanja navdihujočih modnih trendov. Toda ko je leta 1877 Sisi praznovala 40. rojstni dan, ji je postalo jasno, da bo njena javna podoba preživela samo, če si bo steznik začela zavezovati še tesneje. Cesarstvo ne prenese starih žensk in takrat so štirideseta veljala za predsmrtni vzdihljaj

Da bo Korzet naslov njenega filma, je režiserka vedela že zelo zgodaj, in zdel se ji je popoln. Zgodovinski viri navajajo, da je moral Elizabetin obseg pasu v korzetu meriti 45 cm in niti milimeter več. Da je temu zadostila, je morala slediti nečloveškemu režimu prehranjevanja, fizičnih vaj in v vseh letnih časih je plavala v ledenih jezerih.