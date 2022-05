Prihaja prenovljena Sobotna priloga

Ustavimo se za trenutek ter premislimo. In si postavimo nekaj vprašanj. Kam gre naša družba? Kdo odloča o naših življenjih? Kakšna je naša prihodnost? Kje se skrivajo vzvodi odločanja, moči in oblasti? Kaj je umetnost? Zakaj jo potrebujemo? Kdaj bomo rešili težave, ki ogrožajo naš planet? V katerih trenutkih nastajajo nova družbena razmerja? Kako se bomo sporazumeli o tem, kaj je v resnici pomembno? Vprašanj je več kot odgovorov.

A vedeti moramo, da hitrih in preprostih odgovorov na zapletena vprašanja, ki si jih zastavljamo že dolgo, enostavno ni. To nikakor ne pomeni, da jih nima smisla iskati. Prav nasprotno: moramo jih najti. In edini način je, da jih iščemo odprto, argumentirano, temeljito, z razmislekom.

Zato smo oblikovali novo Sobotno prilogo. Bolj izčrpno, pregledno, aktualno, intelektualno izzivalno, sodobno in mislečo. Z njo nagovarjamo vse, ki vedo, da se iskanje odgovorov začne z branjem. Z branjem, ki zahteva razmislek.