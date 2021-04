Prihajajo dobre ženske

V nadaljevanju preberite:

Oskarje podeljujejo že od leta 1929. O tem, da gre za izrazito moški svet, priča dejstvo, da je bilo doslej za režijo nominiranih le pet režiserk in da je Kitajka Chloé Zhao druga ženska, ki je dobila to nagrado. Pred njo je goli kipec leta 2008 odnesla Kathryn Bigelow za film Bombna misija.



Dežela nomadov je nekakšen dokumentarni hibrid, saj se v njem mešajo realne in fiktivne zgodbe. Nastal je po istoimenski knjigi Jessice Bruder, ki je potovala po Ameriki in opisovala zgodbe o ljudeh, ki jih je prežvečil in izpljunil kapitalizem oziroma jih je leta 2008 prizadela gospodarska kriza. Film govori o osivelih popotnikih v srednjih letih, ki so ostali brez dela in doma, a si ne morejo privoščiti, da bi se upokojili, zato so postali sodobni nomadi, vozijo se v kombijih ali avtodomih iz mesta v mesto in iščejo priložnostna dela. »Nisem brezdomka,« pove glavna junakinja Fern, »samo hiše nimam. To ni isto.«