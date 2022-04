Prihodnost je luka na Krku in nov most, tudi za železniški promet

V nadaljevanju preberite:

Luka Reka bo hitro dosegla pretovor milijon kontejnerjev TEU, napoveduje hrvaški infrastrukturni minister Oleg Butković. Skoraj milijon kontejnerjev TEU pretovori Luka Koper, ki pa povečuje zmogljivosti na 1,5 milijona. Ker je prostor na Reki omejen, Butković napoveduje novo luko na Krku z zmogljivostjo 2,5 milijona TEU. A do tam je še dolga pot; med drugim Hrvaška potrebuje novo progo med Reko in Zagrebom.

Oleg Butković je spregovoril o tekmi s koprskim pristaniščem, kako nameravajos skrajšati dolgotrajne postopke, hrvaških investicijskih projektih, ki so pomembni tudi za Slovence, povedal je, ali bo cestnina za hrvaške avtoceste letos dražja in kakšne novosti se na tem področju obetajo ... Govorili smo tudi o sporazumu o ribolovnih območjih in slovenskem uvozu plina s Hrvaške.