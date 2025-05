V mednarodnih odnosih je Slovenija kot brezpravni delavec – brez vsake moči

V nadaljevanju preberite:

Kanadi se je ta teden zgodilo nekaj slovenskega. Ko je bila donedavnega liberalna stranka Justina Trudeauja pred vrati čistega poraza, se je kot zunanji sovražnik pojavil Donald Trump in čisti poraz liberalcev se je pod novim vodstvom Marka Carneyja prelevil v zmago.

Če bo Trump dotlej sploh še zdržal na oblasti in še naprej uspešno uničeval svet, to nakazuje, da se prihodnje leto v Sloveniji lahko zgodi nekaj kanadskega, in bo Janša spet ostal pred vrati Noriškega kraljestva. Volatilnost, ki se je vrinila med miškulance nacionalnih držav, EU, ZDA in povsem novo razdelitev sveta, tega sveta ne dela le povsem nepredvidljivega, temveč tudi nevarnega. Kaj ob vsem tem in prazniku prvega maja ima še povedati delavsko vprašanje?