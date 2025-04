Markeš: Janša razgalja vso bedo naše demokracije

Državni zbor je danes že drugič potrdil novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, drugič, ker je prvič državni svet na zakon izglasoval veto, je dogajanje povzel Ali Žerdin. Janez Markeš meni, da je to zelo dobra novica, čeprav bo sledila še ustavna presoja zakona.

Koalicija se je s sprejemom zakona držala obljub, prav tako se je z nasprotovanjem svojih obljub držala opozicija, je ocenil Markeš in dodal, da je skupina poslancev okoli Anžeta Logarja z glasovanjem ponovno upravičila tezo, da so satelit stranke SDS. Če bo ta naveza, skupaj z NSi, zmagala na naslednjih volitvah, bo njena prva poteza razgradnja javnega zdravstva, je ocenil.

Jasno je, da se bodo vse stranke na desni, torej tako NSi kot Logar, pridružili SDS, »vodja tega pogona pa vedno bo Janez Janša,« je ocenil Markeš. Janša je že 35 let »alfa politik slovenskega prostora,« slog njegove politike pa so žaljenja in diskreditacije, opaža Markeš. Če bi bil obsojen na veliki petek, bi s tem vstopil še v religiozni kontekst, postal bi novi Jezus Kristus, obenem pa bi bila to ponovitev leta 1988 oziroma 1989, ko je bil zaprt. »Se mu je pa na veliki petek zgodila ta nerodna nesreča, da ni bil obsojen,« je dogajanje presodil Markeš.

Čeprav sta v veliki meri za to kriva Janša in njegov zagovornik Matoz, ki sta se izogibala obravnavam in izločala sodnike, je vendarle nedopustno, da je sojenje trajalo kar 12 let, meni. Je pa zanimiv paradoks, da je bil Janša oproščen, kljub temu, da ves čas govori o krivosodju. »Krivosodje je Janšo oprostilo, če bi bilo pravosodje, bi ga torej obsodilo,« sklepa Markeš.

Če Janša ne priznava sodišča, bi se moral obtožiti, da v času, ko je bil na oblasti, tega ni uredil. Ko je bil na oblasti, nikoli ni poskušal reformirati sodstva, »zato ker ve, da nič ni narobe«, je spomnil. Zrel politik bi moral spoštovati sodišča, politik, ki javno trdi, da gre za krivosodje, ni vreden, da bi bil politik, je dodal. Pred celjskim sodiščem se je zbrala množica, ki je pričakovala, da bo spoznan za krivega. Ko je sodišče sklenilo, da za obsodbo ni dovolj dokazov, so bili zelo presenečeni, je opazil Žerdin.

Kljub temu, da se je Golob v marsičem izkazal za slabega in ga v samopašnosti in samoljubnosti lahko primerjamo z Janšo, on vendarle nikoli ne bi šel pred sodišče in govoril o krivosodju, je sklenil Markeš, ki meni, da je v tem zelo pomembna razlika med njima.

Razlika med njima je podobna razliki med Trumpom in Bidnom. Tako Trump kot Janša sta razgaljala bedo demokracije v ZDA in Sloveniji, meni Markeš, ki jima priznava, da čeprav sta škodljiva, prinašata trenutek resnice o družbi, v kateri živimo.

»Janša s svojo brutalnostjo, s svojo mejnostjo in z zbujanjem nizkih strasti ustvarja okoliščine, v katerih trohnoba vse te farse pride na dan,« je določene prednosti Janše pred liberalnimi politiki priznal Markeš.