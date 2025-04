Žerdin: desnica se bo morala kmalu opredeliti do dejanj Trumpa

Ali Žerdin in Janez Markeš sta pogovor začela s temo, ki sega na drugo stran Atlantika, in sicer s potezami Donalda Trumpa. »Sva kronista, ki popisujeta to, kako se svet vedno bolj zapleta. Trenutno lahko zgolj skušava najti skupnega imenovalca vseh teh Trumpovih potez,« je dejal Žerdin.

»Sedaj so ga obtožili, da manipulira z notranjimi informacijami ter da usmerja dogodke tako, da ljudje v njegovih bližnjih krogih lahko bogatijo. To je še najbližje skupnemu imenovalcu,« odgovori Markeš.

»Problem je v tem, da je Trump predsednik in da mu je najbolj važno to, kako ga vidijo tisti, ki so ga izvolili. Z njegovim "ljudje mi poljubljajo rit" je prepričan, da se mu čisto vsi na svetu klanjajo. Največja posledica tega obnašanja je to, da je Trump izgubil vse zaupanje zaveznikov. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo,« je komentiral Markeš.

Nato se prek potez ameriškega predsednika navežeta na dejanja Viktorja Orbana. »Včeraj je spremenil ustavo, določil je samo dva spola. S temi dejanji tako Trump kot Orban povzročata škodo slovenski desnici in desničarskim strankam po Evropi, kajti vse to se bo tako ali drugače vrnilo,« sta dejala.

Markeš je poudaril, da v tem dogajanju ni čisto vse slabo, saj so ukrepi Trumpa razkrinkali trhlost Amerike in drugih držav, ki imajo na ustih demokracijo, v ozadju pa se skriva vse prej kot to.

»Do Trumpovega početja se bo morala kmalu opredeliti slovenska desnica, ki ima trenutno sama težave z afero. Morala bo pokazati, kaj si misli o teh potezah,« je nato opozoril Žerdin in s tem najbrž tudi uokviril temo za prihodnji teden.

Markeš je prepričan, da bomo v prihodnjih dneh videli, kako se bodo razvijale afere v Sloveniji, na drugi strani pa bomo opazovali Trumpa, ki se mu po mnenju Markeša slabo piše.

Za konec omenita še (ne)suverenost Evrope, ki ima ob ukrepih Amerike priložnost, da spremeni svojo vlogo v svetu. »Šele takrat, ko bo Nemčija Izraelu povedala, da je to, kar delajo, genocid, bo Evropa zrela za nadaljnje korake,« je zaključil Markeš.