Putin je Trumpa pojedel za kosilo

Še nikoli ni predsednik v tako kratkem času podpisal toliko nezakonitih dekretov in z enim samim zamahom odstranil toliko vojaških poveljnikov in visokih državnih uradnikov. To je grob napad na ameriško ustavo. In to seveda ni zgolj drsenje v iliberalizem, ampak dramatičen naskok na demokracijo samo. Adolf Hitler je Weimarsko republiko uničil v 53 dneh po prevzemu kanclerskega položaja, denimo trdi ameriški zgodovinar Timothy W. Ryback. Ameriška demokracija je sicer še živa, toda Donald Trump ji je v dobrem mesecu naredil že več škode kot prej v vseh štirih letih prvega mandata.