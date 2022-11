Putin ni Hruščov, Ukrajina ni Kuba

V nadaljevanju preberite:

V Ukrajini namreč že devet mesecev divja brutalna vojna, ki je odnesla že nekaj deset, morda celo nekaj sto tisoč življenj in z domov pognala milijone beguncev. V kubanski krizi je bila smrtna žrtev samo ena.

Analizo ruskih manevrov je nadvse podrobno pojasnil za portal Svobodnaja Pressa (kakšen cinizem z imenom, portal je namreč kremeljsko propagandno trobilo). Rusija je na manevrih testirala rakete, s katerimi naj bi v hipu udarili po nasprotniku, če bi ta začel jedrski spopad. Sapunov pravi, da so cilji že izbrani. To so ameriško letalsko oporišče Minot v Severni Dakoti, letalsko oporišče Malmstrom v Montani, strateški poveljniški center v Offuttu pri Omahi v Nebraski, oporišča podmornic in pomembni infrastrukturni objekti v 171 ameriških mestih.

Na manevrih so v zrak poletele medcelinske balistične rakete jars (znane tudi kot topol-MR) in balistična raketa sinjeva (s kratico R-29RMU2), nameščena na podmornicah. Ruske strateške enote se po njegovih besedah vztrajno modernizirajo. Leta 2024 v njih ne bo več raket iz sovjetskih časov.