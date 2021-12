Razpoke med nami in Janšo se vlečejo že dvajset let

V nadaljevanju preberite:

Gre za prvi skupni intervju dveh pomembnih osebnosti v Ljubljani, ki zadnjih 15 let spreminjata podobo glavnega mesta. Župan Zoran Janković govori o uresničenih mestnih projektih in ne more mimo nerazumljivih potez trenutne vladajoče politike, podžupan Janez Koželj pa je kritičen predvsem do odnosa države, ki v vseh teh letih v mestu ni uresničila niti enega državotvornega projekta.