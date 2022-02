Rdeča plesen

V članku preberite:

Vladimir Putin prebivalcev Rusije tudi to pot ni vprašal za mnenje. Javne razprave o vojni ni bilo. Državni televizijski kanali ves čas predstavljajo samo eno resnico. Naravnost grozljivo je, da prelivanje krvi razlagajo kot nekaj neizogibnega in nujnega. To je seveda še ena grda prevara javnosti, ki slepo verjame vsemu, kar govori kremeljska televizija.