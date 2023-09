Recept za tri zvezdice v gospodarstvu

V nadaljevanju prebeerite:

Inovativnost je za uspeh potrebna povsod – tudi v kuhinji. V Hiši Franko so zapisali, da je tretja Michelinova zvezdica priznanje njihovi »ustvarjalnosti, inovativnosti in predanosti kulinaričnemu ustvarjanju«. Ana Roš kot prva Slovenka ne bi dosegla največje kulinarične počastitve brez inovativnosti v tehnikah, pri kombiniranju okusov in izboru sestavin ter Hiša Franko ne bi bila ena izmed zgolj 140 restavracij na svetu, ki jih krasijo tri zvezdice na rdeči tablici. Ana Roš v kuhinji in ob njej z inovativnostjo ustvarja dodano vrednost, s čimer je Hiša Franko v svetovnem vrhu.

Prav je, da k svetovnemu vrhu stremijo tudi slovenska podjetja. Številna od njih so z nišnimi inovativnimi rešitvami dosegla Mount Everest. A slovensko gospodarstvo je lani v povprečju doseglo le 46.541 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Če ponazorimo, da je cilj 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega vrh osemtisočaka, na katerega se želi vzpeti gospodarstvo, ugotovimo, da smo šele v približno drugem baznem taboru, vrh pa je še precej oddaljen in od njega nas loči še veliko truda. Brez novih ukrepov za povečanje produktivnosti bomo namreč načrtovani cilj dosegli šele med letoma 2038 in 2048.