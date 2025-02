Norost in bolna fantazija – riviera na Bližnjem vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Nemo smo gledali prizore stotisočev Palestincev na poti proti severu Gaze. Večinoma peš, nekateri v avtomobilih, natovorjenih z vzmetnicami, kuhinjskimi pripomočki in oblačili, se vračajo med ruševine nekdanjih domov. Izgubili so vse, in vendar so odločeni ostati na opustošenem ozemlju. Odpor je edino, kar jim je ostalo. Donald Trump ima drugačno idejo za Palestino. V torek je napovedal, da hočejo Združene države prevzeti Gazo in jo razviti v luksuzno destinacijo, »riviero Bližnjega vzhoda«.

Dogovor o prekinitvi ognja, ki je začel veljati pred tremi tedni, je po petnajstih mesecih vojne prinesel kratkotrajno olajšanje za palestinske prebivalce. Prihod izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja v Washington, prvega tujega državnega gosta, ki ga je Trump v drugem predsedniškem mandatu sprejel v Beli hiši, je bil zlovešča napoved. Na mizi je bila ideja o preselitvi palestinskega prebivalstva iz Gaze – v manj kot dveh tednih jo je ameriški predsednik izrekel trikrat.