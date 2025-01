(KOLUMNA) Trumpova inavguracija je bila kronanje in koncentracija bogastva

V nadaljevanju preberite:

Malokdaj spremljamo dogodek, za katerega je v istem hipu jasno, da je zgodovinski in spreminja vse – inavguracija Donalda Trumpa je pomenila te vrste zgodovinsko cezuro. Konec neke epohe in začetek nove. S sedeminštiridesetim ameriškim predsednikom se pričenja obdobje, za katero nihče ne more napovedati, kaj bo prineslo.

Ceremonija v kupolasti dvorani Kapitola je kazala odmik od protokola.