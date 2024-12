(KOLUMNA) Začetek konca ameriške demokracije

V kolumni preberite:

Od sredine devetdesetih let so akademske raziskave o skrajni desni politiki z gotovostjo trdile, da odkrito rasistične, ekstremno desničarske stranke ne morejo zmagati na volitvah. Nakar so letošnje ameriške volitve premaknile in prelomile vse. Pomenijo zgodovinsko prelomnico, to, čemur Nemci pravijo Zeitenwende. Donald Trump, ki se 20. januarja vrača v Belo hišo, ne bo predsednik, kakršen je bil v prvem mandatu. Zdaj ima načrt in ima svoje ljudi. Vzpostavil bo režim.

Z nadzorom nad senatom, predstavniškim domom in vrhovnim sodiščem, in za povrh z republikansko stranko, ki je postala njegova last, se mu ne bo treba ukvarjati z notranjim nasprotovanjem. Vladal bo brez omejitev.