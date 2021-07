Ruska aneksija šampanjca

V članku preberite tudi:

- Mnogi so najprej mislili, da gre za slabo šalo, a se je hitro pokazalo, da Kremelj misli krvavo resno. Moskva je po Krimu zdaj anektirala še francoski šampanjec.



- V Rusiji od nekdaj ljubijo penino. Brez nje ni nobenega praznika. Slavje ni slavje, če na njem ne pokajo zamaški. »Sovjetskoje šampanskoje« je bila vselej zelo priljubljena pijača. Toda celo v sovjetskih časih je bilo na etiketah pod tem napisom dodano, da gre za »igristoje vino«. Za penino torej. Zdaj bodo ta napis po novem morali dodajati francoski proizvajalci originalnega šampanjca. Res narobe svet.



- Krim je gotovo eden od najlepših koncev Evrope. Toda prav zaradi sijajne obmorske lege in prijazne klime je veliko vprašanje, kaj bodo novi lastniki zdaj počeli s tamkajšnjimi vinogradi. Ruski oligarhi so doslej pokupili tako rekoč vse vinske kleti na polotoku. Od Inkermana, znanega po samostanu, vklesanem v živo skalo, do Balaklave, Bahčisaraja in Gurzufa. Toda mnogi se bojijo, da tega niso storili zaradi proizvodnje vin, ampak zaradi zemljišč, ki na jugu Krima dosegajo rekordne cene in zato kar kličejo h gradnji hotelov in turističnih resortov.