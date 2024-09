S pravno vzgojo bi uspešneje preprečevali prestopništvo kot s kaznovanjem

V nadaljevanju preberite:

Ko mladoletnik s 14. letom postane »kazensko odgovoren« po kazenskem zakoniku, je pogosto že prepozno za uspešno prevzgojo, zlasti če je bilo zgodnje prestopništvo posledica neustrezne in napačne družinske vzgoje. Napoved bodočega prestopniškega vedenja je tem bolj neugodna, čim bolj zgodaj se je pojavilo tako vedenje.

Upoštevati je treba, da bo določen del mladoletnih prestopnikov nadaljeval s kriminaliteto še po polnoletnosti, ker jih z izrečenimi vzgojnimi ukrepi in kaznimi ni mogoče ustaviti na njihovi kriminalni poti.

Večina mladoletnih prestopnikov, ne glede na vzgojne ali kaznovalne ukrepe, preneha s prestopništvom sama od sebe zaradi socialnega in psihološkega dozorevanja s staranjem. Očitno je družbeno normalno, da otroci in mladoletniki v času odraščanja občasno kršijo družbene norme in se na ta način seznanjajo z odzivom družbe na kršenje družbenih norm vedenja. Otrok mora z doseženim 14. letom (čez noč) zamenjati svoje vrednote iz otroštva za vrednote odraslih, ki jih varuje kazensko pravo. Prevzeti mora kazensko (in civilnopravno) odgovornost za svoje vedenje in se usposobiti za samonadzor lastne prestopniške motivacije ter se naučiti upoštevanja pravnih norm.

Mladoletniki se razlikujejo od polnoletnih storilcev kaznivih dejanj po telesnih, duševnih in socialnih značilnostih. Odločitve mladoletnikov so pogosto nepremišljene, s kaznivimi dejanji želijo doseči trenutno korist (motivacijska, instrumentalna kriminaliteta) ali pa so dejanja odraz stisk in težav (frustracijska kriminaliteta) v procesu osebnostnega dozorevanja.

Mladoletniki s kaznivimi dejanji dokazujejo, da še ne obvladajo pravil družbenega, moralnega in pravnega reda, zato potrebujejo bolj pomoč, vzgojo in usposabljanje kot kaznovanje. Svet doživljajo drugače kot odrasli, zato se tudi vedejo drugače. Naučiti se morajo prevzemati družbeno moralno in pravno odgovornost za svoje vedenje, usposobiti se morajo za samonadzor vedenja in za upoštevanje družbenih vedenjskih norm. Pri njih mora dozoreti pravna zavest o nujnosti spoštovanja družbenih pravil za sožitje med ljudmi.

Temeljna značilnost položaja mladoletnikov v kazenskem pravu je, da se zanje uporabljajo pretežno vzgojni ukrepi, s katerimi se jim zagotavljajo pomoč, vzgoja in nadzor v razvoju in dozorevanju. Vloga kazenskega prava pri preprečevanju prestopništva mladoletnikov je majhna, saj je pred sodišči obravnavan le majhen del vseh »dejanskih« prestopnikov. Zato ni utemeljeno pričakovanje, da bi bilo samo s sodnimi ukrepi mogoče preprečiti ali zmanjšati prestopništvo mladoletnikov. Prihodnje kriminalne kariere jim ne prepreči niti bivanje v vzgojnem ali prevzgojnem domu oziroma v mladoletniškem zaporu.