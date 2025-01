Samo Zver, zdravnik, raziskovalec, profesor. Človek z boleznijo

V nadaljevanju preberite:

Samo Zver je Delova osebnost leta. Na častivrednem seznamu, ki se začne z letom 1990, je šesti zdravnik. Ni samo zdravnik, hematolog, raziskovalec, profesor. Samo Zver živi z boleznijo. Parkinsonom. Je dvoživka – vendar ne v pikrem, uveljavljenem pomenu besede. Živi za zdravljenje drugih. In živi s svojo boleznijo. Ko živi z njo, je s kakovostjo slovenskega zdravstvenega sistema zadovoljen.

Prepričan je, da so njegovi kolegi, ki so mu pomagali pri spopadu z boleznijo, storili vse. In da so primerljivi z najboljšimi. Ko pa o slovenskem zdravstvenem sistemu govori kot zdravnik, je kritičen. Preveč napak, vgrajenih v sistem, vidi. Zmoti ga bahavost. Samega sebe nima za bolnika. Ima se za človeka, ki živi z boleznijo. Ko se je pred časom odločal, da ponovno kandidira za predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo, je sklenil, da bo kljub težavam, ki jih seboj nosi bolezen, vztrajal.