Še na mnoga zdrava leta

Leto 2020 je dalo razkrojevalno izkušnjo, ki je ne želimo več podaljševati, da ne rečemo ponoviti. Na svetovni ravni jo je označila zločesta pandemija covida-19, na ravni države Slovenije so in še padajo rekordi: po obolevnosti in umrljivosti zaradi covida-19 se prebijamo v svetovni vrh, po eroziji in razgradnji moderne države vladavine prava in politične kulture pa se prebijamo v evropskega. Zadnji ostrostrelski strel s prepovedjo proste prodaje časopisov v alibiju virusa je le zadnji v seriji pred desetletji še nepredstavljivih dejanj, in upati je, da bo hkrati tudi eden prvih žebljev v krsti tovrstnega zločestega totalitarizma aktualne oblasti.