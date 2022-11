Sedeti v baru in sanjariti

V članku preberite:

Pred leti sem imela intervju z angleškim pisateljem in častilcem lagodnega življenja Tomom Hodgkinsonom, ki je napisal več knjig o tej temi in ima v Londonu tudi akademijo brezdelja, na kateri učijo nagačevanje živali, igranje na ukulelo, latinščino, kaligrafijo, peko kruha, igranje ustne harmonike ... Dolgo sva se pogovarjala o tem, da pač živimo v času, ki je obseden z učinkovitostjo, birokracijo, nadzorom, družabnimi omrežji in pohlepom, a vse to so stvari, ki ubijajo ustvarjalnost in ideje, da o sreči niti ne govorim. Literatura, poezija, filozofija, slikanje, skladanje glasbe – vse to so dejavnosti, ki potrebujejo mirovanje, sanjarjenje, potepanje misli in premikanje nog. Pripovedoval mi je na primer o ameriškem pesniku Waltu Whitmanu, ki je v začetku 19. stoletja kot novinar delal v New Yorku, v službo je prišel ob 11.30 in se je že čez eno uro odpravil na dolgo kosilo, potem pa se je potepal po mestu ali se je z vlakom odpeljal na deželo opazovat naravo. Bi njegova pesniška zbirka Travne bilke, ki velja za eno najlepših v zgodovini poezije, brez te njegove svobode in dihanja neskončnega časa in prostora sploh obstajala? Bi jo lahko napisal, če bi osem ur sedel v službi za pisalno mizo?