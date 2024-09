Si slikar? Pridi na Kitajsko! Delaš glasbo? Pridi!

V nadaljevanju preberite:

Na Kitajskem je že dvanajst let. Najraje se spominja prvih let, ko je bilo najbolj zanimivo, odprto in obilo sodelovanja med lokalci in tujci. V zraku so bile sveže ideje, nekaj podobnega, kar opisujejo za ZDA v petdesetih letih. Ljudje so čutili, da je vse mogoče, da rastejo in se imajo lepo. Takrat se je počutil, kot da je nekje med Ljubljano in Berlinom. Vsem bi rad približal to kitajsko obdobje, a je to težko, če ga nisi sam doživel, je dejal fotograf Matjaž Tančič v intervjuju.