Sjón: Poezija je od 9. stoletja edino blago, ki smo ga izvažali z Islandije

V slovenščini lahko berete Sjónova romana Modra lisica in Fant, ki ga ni bilo, nedavno pa je pri založbi Goga izšel še prvi del trilogije CoDex 1962: Tvoje oči so me videle. Pri Sjónovih knjigah – in scenarijih! – je zanimiva njegova sposobnost, da lahko nit klasične literature skozi šive sodobne družbe povleče v prihodnost. Postal je sodobni Odisej s tega severnega otoka, kamor se sicer vrača, a ostaja tudi sila kritičen do njega; v svojih delih popisuje svetu prikrito bolezen Islandije – udobni izolacionizem in občutek večvrednosti. A pod magično pripovedjo tega šestdesetletnika se skriva velika jeza, pod natančno ukrojenimi potovalnimi kostimi iz tvida, s katerimi predstavlja svoje knjige po svetu, tli pank. Velika jeza.

»To ne bo šlo nikoli stran. Pank in njegov imaginarij sta pri meni jasna stvar. Sicer je to v današnjem svetu postalo osamljena stvar, pank namreč.«

V osemdesetih letih je bil med ključnimi osebami islandske inovativne in propulzivne glasbene scene. Sodeloval je s kultnima islandskima glasbenima skupinama K.U.K.L. in The Sugarcubes. Ko se je Björk, pevka skupine, podala na samostojno pot, je sodeloval tudi z njo.