Slovenija do Črne gore

Ali bo dežela z okoli 600.000 prebivalci letos s turizmom zaslužila več kot milijardo, kolikor znaša rekord iz leta 2019, bomo še videli. Nekaj več kot milijardo je državo stal lani odprt 41 kilometrov dolg odsek avtoceste, ki so ga gradili sedem let. Prvi odsek prve avtoceste v državi, ki bo v prihodnosti povezala Podgorico s severom države in Srbijo, ima dvajset mostov, šestnajst predorov in štiri razcepe.

Ambiciozen gradbeni podvig je gradilo kitajsko podjetje v državni lasti, ki je zgradilo tudi hrvaški most na Pelješac. Projekt se je večkrat podražil, več kot milijardo evrov težko finančno breme pa je državo pahnilo na rob bankrota. Cesta, ki naj bi povezala odročne kraje z glavnim mestom in dvignila vrednost nepremičnin, je bila v prvem letu delovanja prizorišče številnih prometnih nesreč in tudi bolj zabavnih dogodkov, ki so kazali, kako ljudje niso vajeni tako hitrih in pretočnih cest.

V prvem letu delovanja prve črnogorske avtoceste so zgode in nezgode dosegle norčevanja vredno raven. »Prodam avto, ki je dvakrat prevozil avtocesto brez posledic,« je bila ena izmed šal na ta račun.