Slovenija na zahodu

Odkar je bil Aachen glavno mesto in središče cesarstva Karla Velikega, smo Slovenci vselej pripadali zahodu, z ljubo nam Istro vred. Dlje zahod ni segel. Takrat je dobila prve obrise združena Evropa, kakršno poznamo danes. Sledilo je pol tisočletja naših različnih pripadnosti in podložnosti Svetemu rimskemu cesarstvu, spet z Istro vred, ki je bilo skoraj izključno domena Francozov in Nemcev. Kar ni pripadalo zahodu, je pol tisočletja pripadalo Jutrovemu, kot bi rekel Primož Trubar, točneje Otomanskemu imperiju, Turkom po domače. In kot vidimo, je Evropska unija še danes predvsem domena teh dveh, Francije in Nemčije, s to razliko, da smo medtem Slovenci iz naroda dozoreli v nacijo, torej v narod z lastno državo.