Lovska zveza z novo oceno števila medvedov, znano, kje je najbolj naraslo

Lovska zveza je danes objavila novo oceno števila medvedje populacije v Sloveniji. Ugotavlja, da je ocena njihovega števila za konec leta 2023 737 medvedov, populacija je v zadnjih 16 letih ves čas približno linearno naraščala. Dr. Klemen Jerina z ljubljanske biotehniške fakultete pa njihovo trenutno število ocenjuje na 954.

Kako so prišli do ocene? Kot navaja zveza, so njeni člani konec leta 2023 pomagali zbirati genetske vzorce medvedov za oceno številnosti rjavega medveda v Sloveniji. Po zapletenih in dolgotrajnih postopkih v laboratoriju in matematičnem modeliranju, ki je sledilo laboratorijskim analizam, so danes objavili rezultate genetskega štetja.

Dve oceni: 737 oziroma 954 medvedov

Vzorce iztrebkov je posredovalo skoraj tisoč sodelujočih, predvsem lovcev in gozdarjev. Skupaj so zbrali 2863 neinvazivnih genetskih vzorcev, v katerih so zaznali 656 različnih medvedov (261 samcev in 395 samic).

»S pomočjo metode ulova, označevanja in ponovnega ulova smo ocenili, koliko medvedov smo pri štetju izpustili in s tem prišli do ocene števila osebkov konec leta 2023. Ta znaša 737 medvedov (695–797; 95 odstotkov CI). Gre za najnižjo letno (jesensko) oceno, pri kateri je že odšteta vsa evidentirana smrtnost medvedov in velja tik pred poleganjem nove generacije mladičev.

Če rezultat primerjamo s prejšnjima dvema tovrstnima štetjema v letih 2007 in 2015, lahko ugotovimo, da nam je populacija v zadnjih 16 letih ves čas približno linearno naraščala. Populacija se je od zadnjega genetskega štetja tudi malo prostorsko razširila, kar je najbolj opazno v Zasavju. V alpskem prostoru še vedno zaznavamo le samce,« so zapisali.

Primorska avtocesta ovira za prehajanje medvedov

Kot še navajajo, s pomočjo zbranih genetskih vzorcev ugotavljajo, da se je v zadnjih desetih letih ustavila rast populacije rjavega medveda na zahodu države, saj jim je v celotnem obdobju vzorčenja na severozahodni strani primorske avtoceste uspelo zaznati zgolj 45 različnih osebkov (21 samic in 24 samcev). Od teh 45 osebkov so le devet osebkov zaznali na obeh straneh avtoceste, kar daje slutiti, da primorska avtocesta predstavlja pomembno oviro pri prehajanju medvedov med Dinaridi in Alpami.

Prof. dr. Klemen Jerina z ljubljanske biotehniške fakultete je izračunane genetske ocene skupaj s podatki o odvzemu medveda uporabil za napoved dinamike populacije rjavega medveda od izvedbe genetskega štetja naprej. Njegovi izračuni so pokazali, da je trenutno v Sloveniji 954 medvedov (880–1050; 95 odstotkov CI), pri čemer gre tukaj za največjo letno številnost (po poleganju mladičev in pred smrtnostjo, ki se bo zgodila tekom leta).