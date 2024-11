Slovenska kazenska ovadba zoper storilce genocida

V nadaljevanju preberite:

Ta teden so slovenske nevladne organizacije in gibanja napisali kazensko ovadbo zoper vodilne osebe izraelske države, ki so po načelu poveljniške odgovornosti krive za genocid nad palestinskim ljudstvom ter druge zločine proti človečnosti. Od genocida nad Judi, ki ga je med drugo svetovno vojno izvedla nacistična Nemčija z zaveznicami, ter genocida nad vietnamskim ljudstvom med ameriško agresijo svet ni bil priča tolikšnemu nasilju.