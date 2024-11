Zaporni nalog za Netanjahuja prvi konkreten korak pri pregonu zločinov v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu je izdalo nalog za aretacijo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta in vojaškega poveljnika Hamasa Mohameda Deifa, ki pa naj bi bil avgusta ubit v izraelskem napadu.

Izdajo nalogo za aretacijo je od tričlanskega panela ICC zaradi razvejenih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti že 20. maja zahteval glavni tožilec Imran Khan. Ob Netanjahuju, Galantu in Deifu tudi za zdaj že ubita ključna voditelja Hamasa – Ismaila Hanijo in Jahjo Sinvarja. Odločitev panela je bila soglasna. V primeru Netanjahuja in Galanta je sodišče med drugim zapisalo, da obstaja »visoka verjetnost, da sta kriminalno odgovorna za vojne zločine stradanja kot metode vojne«.