Strela z jasnega ob sotočju Soče in Tolminke

Sajeta – po izročilu naj bi to pomenilo strela z jasnega – je beseda, ki na Tolminskem živi že dolgo. Kot že dolgo tam živijo kreativni ljudje s posluhom ne le za umetnost, ampak tudi njene odjemalce, ki jim je še kako mar, in ti so, takrat še kot golobradi aktivisti, v prvi vrsti Janez Leban, leta 1998 zasnovali dogodek, iz katerega je zrastel mednarodni festival Sajeta, kot ga poznamo danes.

In o tem sva z vodjo festivala Janezom Lebanom govorila na dan zmage, a tudi o tem, kako pomembno je, da lokalna skupnost verjame vanje, tudi tista odločevalna, kajti brez širjenja duha, brez ustvarjalne energije, brez kulture, ki jo ti dobrini napajata – in posledično napajata tudi obiskovalce in domačine, ko je govora o Sajeti –, bo turizem na Tolminskem postal prazna floskula. Turizem. Mi pa hočemo turizem, ki ga oplajata umetnost in kultura.