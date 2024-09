Stvari v Afriki so precej manj ideološke, kot beremo v zahodnih medijih

V nadaljevanju preberite:

Dan Sanaren je mladenič sveta. Odraščal je v Sloveniji in Tuniziji, izobraževal se je v Franciji, na Danskem in Švedskem, kratek čas je deloval tudi v Srbiji in Libanonu. Zdaj se njegove koordinate gibljejo v osrednji Afriki.

Kot analitik in raziskovalec deluje v Maliju pod okriljem Carter Centra, najbolj je vpet v projekt Mir prek zdravja (Peace through Health Initiative). Povezan je tudi s Centrom za mednarodne raziskave (CERI), še prej je bil dejaven pri Stockholmskem mednarodnem inštitutu za mirovne raziskave (SIPRI) in več nevladnih organizacijah v Franciji, Tuniziji, Srbiji in na Danskem.