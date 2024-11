Svetovna vojna, o kateri nihče ne govori

V nadaljevanju preberite:

Po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino je sledilo izraelsko opustošenje Gaze, zraven pogledujemo proti Daljnemu vzhodu, ali se bosta za Tajvan spopadli Kitajska in ZDA, a ob vsem tem gre mimo nas marsikaj, kar prav tako spada pod pojme vojna, etnično čiščenje in genocid. Denimo azerbajdžansko zavzetje Gorskega Karabaha in pregon armenskega prebivalstva ali pa večna vojna v Sudanu.

Kdor ima vsaj malo informacij iz prve roke, pravi, da ni nikjer huje kot ravno sredi Afrike. Eden takšnih je Sulejman Džamus, humanitarni koordinator sudanskih upornikov iz darfurskega plemena Zaghava. Ker se zavzema za pravice darfurskih ljudi, so ga sudanske oblasti že večkrat zaprle. Doma ni več varen, zato je zasilna domovanja našel v širnem svetu. Pri sorodnikih in prijateljih od Združenih držav Amerike do Slovenije, med drugim v Naklem, kjer je to jesen preživel več tednov s sinom Ahmedom.