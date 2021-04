Svetovni koncert sil

V nadaljevanju preberite:

Današnji svet je multipolaren in ideološko raznolik. Izjave, ki v teh dneh prihajajo iz Moskve, Pekinga in Washingtona, pričajo o vse bolj srditi geopolitični in ideološki tekmi med velikimi silami. V njej sodelujejo še nekatere druge države, od Irana do Severne Koreje. Ta se kaj lahko konča z neljubimi, da ne rečemo katastrofalnimi posledicami.



OZN je preveč okorna in odseva ureditev oziroma razmerje moči iz leta 1945. Varnostni svet (VS) OZN je večinoma ravno v zadevah svetovnega miru zaradi veta njegovih stalnih članic oziroma nasprotij med njimi neuporaben. Obvoza v obliki G7 in G20 pa imata omejen domet. Kje je rešitev?