Svinčeni časi, ko se je med ljudmi razširjal strah, so pustili sledi

V nadaljevanju preberite:

Portugalska družba hitro navduši človeka in ga zlahka prevzame. V življenje francoskega zgodovinarja Yvesa Léonarda ni vstopila po naključju, saj je povezana z njegovimi potovanji v mladih letih, tako s turističnimi kot s sentimentalnim: pozneje se je poročil s Portugalko. »Prvič sem se na Portugalsko odpravil leta 1981, ko so še močno odmevala desetletja salazaristične diktature. Vse je bilo drugače kot v Franciji in sploh od vsega, kar sem poznal dotlej, tudi od stereotipov, razširjenih o Portugalcih. A ta docela neznana dežela se mi je paradoksalno zdela malce domača. Zdaj mi je jasno, zakaj.«