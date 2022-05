Svoboda, svoboščine, prostost

V nadaljevanju preberite:

Komentatorji so rezultat letošnjih parlamentarnih volitev primerjali z rezultatom plebiscita leta 1990 in z rezultatom Drnovškove Liberalne demokracije leta 2000. Tem komentarjem si dovoljujem dodati nekaj opazk, ker sem sodeloval pri obeh odličnih dogodkih in se dobro spominjam takratnega razpoloženja.

Kako svobodo opredeljuje slovenska ustava? Zakaj se neobičajno pogosto ukvarjamo s pojmovanjem in razlaganjem osvoboditve? In kaj je zapisano v splošni deklaraciji človekovih pravic? Kako Žižek definira abstraktno in konkretno svobodo?