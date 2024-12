Tekmeci EU napredujejo hitreje, središče že dolgo ni več v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Odkar je bilo po prvi svetovni vojni ustanovljeno Društvo narodov, predvsem pa po drugi svetovni vojni Organizacija združenih narodov, se je mednarodna skupnost kljub ideološkim razlikam trudila uveljavljati svetovni red, ki temelji na medsebojnih dogovorih in skupnih pravilih, ne pa na (pre)moči posamezne države. Izkušnje dveh svetovnih vojn in svetovne finančne krize med obema vojnama so države pripeljale do spoznanja, da je treba odnose urediti, kar je bilo po drugi svetovni vojni doseženo s sistemom Združenih narodov in brettonwoodskimi institucijami.

Do uveljavitve na pravilih temelječega svetovnega reda je sicer prišlo šele s padcem berlinskega zidu, ko je propadla politika, v kateri so svet urejale velesile, in so ZDA, združujoča se Evropa pa tudi Kitajska in Rusija vzpostavile na pravilih temelječi sistem kolektivne varnosti, odprtih trgov, spoštovanja demokracije, človekovih pravic in vladavine prava.

To je dalo zalet globalizaciji gospodarskih tokov in prineslo še nikoli viden dvig iz revščine stotin milijonov ljudi po vsem svetu.