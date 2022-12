Tesnobni mir med skuštranimi bratranci

V nadaljevanju preberite:

Še malo in konec bo otožnih dni, k sreči so vse krajši. Po najdaljši noči se bodo svetli deli dneva postopoma daljšali. Premrzli, prevlažni in prekratki dnevi so narejeni za obujanje spominov. Žalostnih, kakšnih pa. Pozitivno mišljenje je precenjeno, še zlasti v tem času. Zdi se, da otožne misli delujejo kot nekakšen ščit, ki varuje pred norostjo. Žalost pred depresijo varuje tako, kot naj bi mrzla prha varovala telo pred prehladom.

Bosancem in Hercegovcem se je v preteklih desetletjih zgodilo malo lepega, to velja tudi za ljudi drugod na Zahodnem Balkanu. V tem tednu se je Bosancem končno zgodilo nekaj lepega, nekaj, kar so dolgo pričakovali in si, seveda zmotno, predstavljali, da jih bo razveselilo. Evropska unija se je vendarle usmilila BiH in ji v strahu pred širitvijo ruskega vpliva na vrhu v Tirani odobrila status kandidatke za članstvo v Uniji.