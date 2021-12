Tisto, kar šteje

V članku preberite:

Aristotel, Cicero in kasneje Montaigne so prijateljstvo opisovali kot najpomembnejšo človeško institucijo. Človek lahko živi brez časti, brez žene ali moža, so razmišljali filozofi, a brez prijateljstva je življenje veliko težje. Ljubimca si gledata v oči, prijatelj pa stoji ob tebi in skupaj gledata svet. Montaigne je bil še posebej sentimentalen, saj je izgubil dobrega prijatelja La Boétieja, ki je pri 32 letih umrl zaradi kuge. Najbolj je pogrešal pogovore z njim. »Brez komuniciranja zame noben užitek nima okusa. Celo če me spreleti vesela misel, se ujezim, če se mi utrne, ko sem sam in je ne morem z nikomer deliti.«