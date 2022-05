Tragedije v zdravstvu se zgodijo posamezniku

V nadaljevanju preberite:

Keith Conradi, nekdanji pilot in preiskovalec letalskih nesreč, sedem let vodi oddelek za preiskave varnosti v zdravstvu, ki deluje v okviru britanske Nacionalne zdravstvene službe. Zbira dokaze, piše priporočila. Zdravstveni sistem si prizadeva spremeniti tako, da bi bil brez iskanja grešnega kozla bolj varen za paciente. In kako lahko izkušnje iz preiskovanja letalskih nesreč pripomorejo k boljšemu zdravstvenemu sistemu?